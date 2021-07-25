Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı

Adana'da yaşlı kadının boynundaki altın kolyesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçen cuma günü merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüme güçlüğü çeken Aysel B. (77) sokakta yürüteç yardımıyla gezindiği sırada yanına yaklaşan 3 kişi, yaşlı kadınla önce sohbet etti ardından da boynundaki altın kolyeyi alıp kaçtı. Kadının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İbrahim S. (18), ağabeyi Şehmus S. (20) ve kardeşi B.S. (15) olduğunu belirledi. 3 kardeş Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerine yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan kardeşlerin “kapkaç” ve “hırsızlık” olaylarından emniyette çok sayıda suç kayıtları olduğu, ayrıca Şehmus S'nin hırsızlık, B.S'nin de kapkaç suçundan arandığı öğrenildi. Emniyete götürülen 3 kardeş haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.