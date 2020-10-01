“Yaşlılar Günü”nde gönül aldılar

Seyhan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, her yıl 1 Ekim'de kutlanan “Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.

Sağlık ve evde bakım hizmeti veren ekiplerle birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde ilk olarak Ali Dede Mahallesinde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Gülşen Meral ziyaret edildi. Ziyarette Gülşen Meral'e karanfil sunularak Yaşlılar Günü kutlandı. Evde bakım ve sağlık hizmetinden de faydalanan Meral, ziyaret karşısında oldukça duygulandı. Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerine yaşamından kesitler aktaran Gülşen Meral, hediyeler ve karanfil için teşekkür etti.

Sosyal İşler ekibi daha sonra Yeşilyurt Mahallesinde bulunan yaşlıları ziyaret etti. Ekip üyeleri, burada Naime Alabalık'a karanfil ve hediyeler sundu. Yaş almışların talep ve önerilerini de dinleyen ekip üyeleri Başkan Akif Kemal Akay'ın selamlarını iletti. Bu arada ilerlemiş yaşından kaynaklanan hastalıklar nedeniyle yürüyemeyen Alabalık'a da yaşamının kolaylaşması adına tekerlekli sandalye verildi.

Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyhan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü gün boyu yaş almış vatandaşları evlerinde ziyaret ederek çiçek ve hediyelerini sundu. Yaş almış bireyler kendilerini unutmadığı için Başkan Akif Kemal Akay'a teşekkür ettiler.