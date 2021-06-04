Yastı: "Herkesi Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliğine bekliyoruz"

Adana Müze Müdürü Nalan Yastı, Kozan'da milli mücadelenin önemli merkezi olan Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliğindeki müzenin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Yastı, Kurtuluş Savaşı öncesi Ermenilerin Kozan ve kuzey ilçelerinde Türklere yaptıkları zulüm ve eziyetlerin belgelerinin sergilendiği Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliğini ziyaret etti. Milli mücadele yıllarının izlerini taşıyan ve belgelerle geçmişe ışık tutan çiftliğin aile fertleri Kemal ve Cemal Selekoğluna tarafından korunmasının çok değerli olduğunu belirten Yastı, "Daha önce basından izlediğim bu yeri ziyaret etmek istedim. Bu taş binanın korunması gelecek kuşaklara aktarıldığı için çok mutluyuz. Milli mücadeleye tanıklık etmiş ve yine milli mücadelenin önemli merkezi olan bu yerde Sehlikzade Hasan Efendinin, milli mücadele yıllarında gösterdiği özverinin önemini hem kişi bazında hem de Kozan'ın bölge bazında mezalimden nasıl kurtulduğunun bilgi ve belgelerle sergilendiği bu mekanı çok beğendim. Çok amatörce, iyi niyetle çok güzel yapılmış. Bizde Bakanlığımız adına milli gerçekleri kamu ile paylaşmayı sağlayan ve Selekoğlu kardeşler ile istişarelerde bulunduk. Kozan ilçesinde milli tarihe herkesin sahip çıkmasını burada verilen mücadelenin izlerini herkesin görmesini ve milli tarihe sahip çıkılarak gelecek kuşaklara aktarılması için herkesi buraya bekliyoruz” dedi.