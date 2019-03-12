İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yatağında tabancayla oynayan genç yanlışlıkla kendini vurdu

Adana’da yatağında kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynadığı sırada 17 yaşındaki genç yanlışlıkla kendisini vurdu.

Adana'da yatağında kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynadığı sırada 17 yaşındaki genç yanlışlıkla kendisini vurdu. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Yüreği İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Y.M. abisinin evinde kaldığı sırada odasına geçerek yatağına uzandı. Y.B. yatağının içerisinde kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynamaya başladı. Tabanca bir anda ateş aldı ve Y.B. karın bölgesinden yaralandı.


Yengesi üzerini örtmeye gittiği sırada yaralı olduğunu fark etti


Y.M.'in üzerine örtmek için odasına giren yengesini, gencin kanlar içerisinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine ağabeyi Bayram M. kardeşini Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Y.M. oradan ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.