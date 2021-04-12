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Yatak odası yangında kullanılamaz hale geldi

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir evin yatak odası kullanılmaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir evin yatak odası kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Meliha Tanrıkulu'nun Cumhuriyet Mahallesi, Çetin Sokaktaki kızı ile birlikte yaşadığı evin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Söndürülen yangında yatak odasındaki eşyalar kül oldu.


Meliha Tanrıkulu, evde kiracı olarak oturduğunu belirterek, "Kızım ile birlikte bu evde yaşıyorum. Başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Canımıza bir şey olmadığı için şükür ediyoruz. Şimdi bu eşyaları nasıl geri alacağımızı kara kara düşünüyoruz. Allah daha beter felaketlerden bizleri korusun" ifadelerini kullandı.

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