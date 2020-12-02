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Yavru köpekleri çuvalla dereye atarken yakalandılar

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 kişi, çuvala koydukları yavru köpekleri dere yatağına götürürken yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 kişi, çuvala koydukları yavru köpekleri dere yatağına götürürken yakalandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi, Tırmıl mevkisinde 2 şahıs, araç bagajından çıkardıkları çuvalı dere yatağına götürürlerken şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine bölgede bulunan jandarma devriyesi tarafından durduruldu.


Yapılan kontrolde çuval içerisinde 5 köpek yavrusunun bulunduğu belirlendi. Aç ve bitkin oldukları görülen yavru köpekler, Kozan Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.


Şahıslar hakkında idari işlem uygulandı.

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