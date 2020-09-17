Yaya geçidine park etti, engelli vatandaş geçemedi

Adana'da bir sürücü, otomobilini yaya geçidine park edince yolun karşısına geçemeyen engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Caddesi'nde trafik kurallarını ihlal eden olup olmadığını kontrol ederken 01 PM 332 plakalı otomobilin yaya geçidi üzerine park ettiğini belirledi. Bunun üzerine polis hemen çekiciye haber verdi. Çekici olay yerine gelmeden karşıya geçmek isteyen tekerlekli sandalyede bulunan bir engelli geldi. Ancak yaya geçidinde otomobil olduğu için karşıya geçemedi. Bunun üzerine trafik polisi engelli vatandaşa yardım edip onu yolun karşısına geçirdi. Yaya geçidine park yapılmasına engelli vatandaş da tepki gösterdi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu arada, polis çekiciyi beklerken otomobilin kadın sürücüsü olay yerine geldi. Polis görüntüyü izletip yaya yoluna park etmenin nelere mal olduğunu gösterdi. Sürücünün görüntüyü görünce üzüldüğünü, dikkatli bir sürücü olduğunu ancak bilerek yapmadığını söylediği öğrenildi. Sürücüye bin 800 lira para cezası yazıldı.