Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte yaya önceliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak için düzenlenen "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliğinde yaya geçitlerinde sürücüler uyarıldı.

Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde, Atatürk İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen Kaymakamı Bahattin Alp Aslanköylü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Çimen yaya geçidinde sürücülere bilgilendirme yaparak yayalara öncelik verilmesi için uyarılarda bulundu.

Etkinlikte ayrıca yaya geçidi öğrenciler ve ilçe protokolü tarafından boyandı, broşürler dağıtıldı.