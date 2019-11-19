Yaya kapkaççılar polisten kaçamadı

Adana'da yaya olarak takip ettikleri kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan 4 zanlı polis tarafından yakalandı.

9 Kasım'da yolda yürüyen Ö.Ö.'nün (9) elinden cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan kişiler ara sokaklara girerek kayboldu. Bu olaydan 1 saat sonra kapkaççılar, bir marketten çıkan Musa A.'nın (15) cep telefonunu da aynı yöntemle alıp kaçtı. Şikayet üzerine olay yerinde gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

12 Kasım'da, Yurt Mahallesi'nde yürüyen Kübra Ç. (23) ve M.E. (14) cep telefonuyla konuşurken kapkaça uğradı. Artan kapkaç olayları üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin aynı mahallelerde kapkaç yapması üzerine çalışma başlattı. Ayrıca Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, özel ekip kurdurdu. 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntüleri bularak yaya olarak gezen 4 kişinin kapkaç anı görüntülerine ulaştı.

Gece gündüz mahallede yaya ve araçla devriye gezen polisler, 14 Kasım'da park içerisinde oturan H.Ş.'nin (17) kapkaça uğraması üzerine harekete geçip Mert B.'yi (19) yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda daha öncedeki 4 kapkaç olayını Halil İbrahim T. (24) Ramazan A. (20) ve Ali Ö. (22) ile birlikte yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine polisler, 3 kişiyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin ayrıca, çaldıkları cep telefonlarının sim kartlarını çıkaramayınca bir fotoğrafçıya girerek, 'Arkadaşımızın eline kıymık battı, zımba teli varsa verin de çıkaralım' dedikleri güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sorgularında telefonları sattıklarını söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.