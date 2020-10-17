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Yayalara "Kırmızı Işık" cezası

Adana’da kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayalara trafik denetimi yapan polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Adana'da kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayalara trafik denetimi yapan polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alt ve üst geçitler, trafik ışıkları, okul geçitleri, işlek cadde ve bulvarlarda denetim gerçekleştirdi.


Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymayarak kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayalara ‘Karayolları Trafik Kanunu'nun 68'inci maddesi kapsamında işlem uygulandı. 22 vatandaşa kırmızı ışıkta geçtiği için para cezası verildi.

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