Yayla sezonu öncesi Horzum yaylasında bakım çalışmaları tamamlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye park bahçeler müdürlüğü, yayla sezonu öncesi trafiği engelleyen ağaçların budanması ve yabani ot temizlik çalışmalarına tamamladı.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yoğun nüfus artışının yaşandığı Horzum yaylasında cadde ve sokak kenarlarında görüntü engelleyen ağaç dallarını budayarak, artan hava sıcakları sonucu büyüyen ve kuruyan otların kesimini yapıldı.

Yayla sezonu öncesinde Horzum yaylasında birtakım çalışmalar başlattıklarını kaydeden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “İlçemizden yaz sıcakları dolayısıyla yaylalara göçler başlamakta. Kozan Belediyesi olarak yaylacı vatandaşlarımızın huzurlu ve rahat bir yaz geçirmeleri için çalışmalarımıza başladık. Yayla sezonu öncesinde yaylalarımızda yabani otların temizliği, budama ve bozulan yolların bakım çalışması başlattık. Kozan Belediyesi olarak gayemiz yaylacılarımızın güven içerisinde huzurlu bir yayla sezonu geçirmelerini sağlamak” dedi.