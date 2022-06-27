Yaz aylarında 12.00 ile 15.00 saat aralıklarına dikkat

00 ile saat 15.00 arası çok fazla güneşe maruz kaldığımız için ciltte leke üretimi çok oluyor. Bu saatlerde çok fazla dışarıya çıkmamayı öneriyorum” dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle kadınlar, ciltlerindeki lekeler için güzellik merkezlerine akın ediyor. Farklı uygulamalarla birçok kadın lekelerinden kurtuluyor.

Kentte 4 şubeyle hizmet veren Bellapais Güzellik Merkezi sahibi Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, yaz aylarında güneş ışınlarından korunmak için bilgiler verdi.

“Çok fazla güneşe maruz kalıyoruz”

Signature ve ormedic bakımlarının yaz aylarında çok fazla tercih edildiğini anlatan Çekinmez, “Yaz aylarında çok fazla güneş ışığına maruz kalıyoruz. Bu nedenle bizim uyguladığımız çok farklı kombinasyonlarımız var. Signature ve ormedic bakımlarımız var. Bunlar tamamen yaz aylarına uygun cilt bariyerini güçlendirecek uygulamalar. Yazın leke oluşumunun önüne geçebilmek için yaptığımız bir uygulama” diye konuştu.

“Öğlen saatlerine dikkat”

Öğlen 12.00 ile 15.00 saatleri arasında güneş ışığına maruz kalmanın lekeleri arttırdığını belirten Sinem Çekinmez, “Akdeniz bölgesinde çok fazla güneş ışığına maruz kalıyoruz. Öğlen 12.00 ile saat 15.00 arası çok fazla güneşe maruz kaldığımız saatler. Bu saatlerde çok fazla dışarıya çıkmamayı öneriyorum. Bu saatlerde ciltte leke üretimi çok oluyor. O saatler bizim için riskli” ifadelerini kullandı.

Güneş kremi kullanımına da değinen Çekinmez, “Faktörler değişiyor. İçerisindeki titanyum dioksit ve çinko oksit oranı bizim için önemli. O yüzden de insanların dermokozmetik ürünler kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çok iyi bir güneş koruyucuyla deri altına güneş ışığının girmesini engelleyebilirler” dedi.