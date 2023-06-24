Yaz aylarında tavuk zehirlenmelerine dikkat

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca da gıda zehirlenme riskleri artıyor. Dışarıda herkesin severek tükettiği tavuk döner ise en çabuk bozulan gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlar ise tavuk dönerin bilindik ve güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini söyledi.Sektörde faaliyet gösteren işletmeler ise tavuk dönerin yaz aylarında 3 saatten fazla takılı kalmaması gerektiğini, sürekli yenileme işlemi yaptıklarını belirtiyor.

Kentte uzun yıllardır tavuk dönercilik yapan Mahfuz Taş, yaz aylarında tavuk dönerin 3 saatte bir yenilenmesi gerektiğini belirtti. Taş, “Normal tüketilen tavuk sıcak ortamda durmamalı ve günlük tüketilmeli. Tavuk dönerin ise gün boyu sıcakta durması zararlı ve gıda zehirlenmesine yol açar. Tavuk döneri günde en az 3-4 defa yeniliyoruz. Tavuk döner veya tavuk bilindik yerlerden alınıp tüketilmeli. Özellikle yaz aylarında dikkat edilmezse tavuk zehirlenmesi oluyor” şeklinde konuştu.

Taş, tavuğun satın alındıktan sonra evde muhafaza edilmesine ilişkin olarak, “Alındıktan sonra çiğ haldeyken 3-4 günden fazla buzdolabında, 4 aydan fazla da derin dondurucuda saklanmamalıdır. Eğer pişirilerek konulduysa buzdolabında 1-2 gün içerisinde tüketilmelidir. Pişmiş tavuğu buzdolabında bile olsa 2 günden fazla bekletmeyin” dedi.