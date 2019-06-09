Yaz Futbol Okulu'nda kayıtlar devam ediyor

Çukurova Belediyesi'nin Yaz Futbol Okulu'na kayıtlar sürüyor.

27 Mayıs tarihinde başlayan kayıtlara yoğun ilgi gösteriliyor. 7-15 yaş aralığındaki gençlerin alınacağı Yaz Futbol Okulları'nın açılışı 18 Haziran'da Gündüz Tekin Onay Tesislerinde yapılacak.

Ücretsiz olan Yaz Futbol Okullarından yararlanmak isteyen gençlerin 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve sağlık raporu ile Yüzüncüyılspor, Çukurova Demirspor, Torosspor ve Çukurovaspor kulüplerinden birine başvuru yapmaları yeterli olacak.

Yaz Spor Okullarında eğitim alacak öğrencilere şort, forma, çorap ve çanta gibi spor malzemeleri de ücret olarak verilecek.

Gençleri spor yapmaya davet eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geçen yıl Yaz Futbol Okulunda bin 500 civarında gencin spor yaptığını belirterek, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Çetin, “Yaz Futbol Okulu'na katılacak gençlerimiz içinden önemli yıldızların çıkacağına inanıyorum. Ailelere tavsiyen çocuklarını spora yönlendirmeleridir. Çünkü spor yapan çocuk kötü alışkanlıklardan uzak durur. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.' Spor yapan çocuk hayatın her alanında daha başarılı olur” şeklinde konuştu.