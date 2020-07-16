Yaz sıcağında burun kanamalarına dikkat

Yaz aylarında sıklıkla meydana gelen burun kanamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Muhammet Dilber, çocuklarda genellikle ailesel faktörlere bağlı olarak görülen ve sıklıkla erişkin yaşa ulaşınca kaybolan burun kanamalarının erişkinlerde daha çok travma ya da tansiyon yükselmeleri ile ortaya çıktığını belirtti.

Op. Dr. Muhammet Dilber, yaz aylarında hava sıcaklıklarının belirgin derecede artmasının tansiyonun yükselmesine, havanın kuruması neticesinde de burun mukozasının kurumasına yol açarak burun kanamalarının belirgin derecede artmasına yol açtığını belirterek, “Havaların çok sıcak olduğu günlerde özellikle saat 12 ile 16 arasında sıcağın çok yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması, özellikle hipertansiyon hastaları ve aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç kullananlar için önem arz etmektedir” dedi.

Op. Dr. Dilber, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

“Yaz aylarında burnun kurumasını önlemek için buruna sık sık su çekilmesi, deniz suyu ya da nemlendirici damla veya da sprey kullanılması burun kanamalarının azaltılması için çok önemlidir. Özellikle aspirin kullanan ya da tansiyon sorunu olan kişilerin sıcağın en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaması, direk güneşin altında kalınmaması tavsiye edilir. Çok sıcak suyla duş almak kanamayı tetikleyebilir dolayısıyla serin su ile duş alınması önemlidir.”

Sokağa çıkarken neler yapılmalı?

Burun kanaması sorununu sık yaşayanlar için sokağa çıkmadan önce burnun nemlendirilmesinin sağlanmasının önemli olduğuna dikkat çeken Muhammet Dilber, “Dışarı çıkarken şapka takılması, başın aralıklarla ıslatılıp serin tutulması kanamaları azaltacaktır. Çok sıcak ve baharatlı yiyeceklerin kanamayı arttırabildiği unutulmamalı ve bu mevsimlerde mümkünse fazla tüketilmemelidir. Eğer kanama ortaya çıktıysa panik yapılmaması tansiyonun yükselmemesi adına önemlidir. Serin bir yere geçilmesi, oturarak burnu elimizin işaret ve başparmağı arasına alarak en az beş dakika sıkıştırılması, enseye buz uygulanması, kanama durdurucu burun spreyleri kullanılması faydalı olacaktır. Şayet bu yapılanlarla kanama durmuyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekebilir. Bu durumda tampon yapılarak kanama genellikle durdurulur. Burun kanaması öyküsü olanların yaz aylarında biraz daha dikkatli davranmaları ve gerekli önlemleri almaları daha az sıklıkla bu sorunu yaşamalarına neden olacaktır” diye konuştu.