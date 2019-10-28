Yazar Aylin İşcan Yener Adanalı okurları ile buluştu

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezinde düzenlenen imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karışlayan Yazar Aylin İşcan Yener, kitaplarını imzalamakla kalmayıp mini söyleşiler de yaptı.

İmza gününe gösterilen ilgiye teşekkür eden Aylin İşcan Yener, 2017 yılının Aralık ayında çıkardığı ilk romanı "Ahmet" ile edebiyat dünyasına giriş yaptığını hatırlatarak, “Ahmet, bir göç hikayesiydi ve 3 baskı yaptı. Geçtiğimiz Eylül ayında “Acı Çekirdek'i okurlarım ile buluşturdum, Kadınların hayatındaki zorluklara, yokuşlara, şiddete, baskıya ve tacize dikkat çektiğim bu kitabım da çok sevildi. İstanbullu, maddi durumu çok iyi bir ailenin kızının üzerinden anlattığım bir hikaye olmasına rağmen bu kitapta aslında toplumun her kesiminden kadınlar kendilerinden bir şeyler buldu” dedi.

Adana'ya ikinci kez geldiğini, ilk fırsatta yine geleceğini söyleyen yazarın sevenleri; onunla sohbet edip, kitaplarını imzalatmanın yanı sıra birlikte fotoğraf çektirme imkanı da buldular.