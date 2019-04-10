Yazar Tonguç, Adanalı okurlarıyla buluştu

Yazar Saffet Emre Tonguç, Adanalı okurlarıyla, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde bir araya geldi. Tonguç, imza günü için kendisini bekleyenleri görünce, önce tek tek tokalaşıp teşekkür etti, ardından sohbet gerçekleştirdi. Sevenlerinin fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Tonguç, ardından “Ayrıcalıklı Rotalar” adlı kitabını imzaladı.

Okuyucuları ile sohbetini kitaplarını imzalarken de sürdüren Tonguç, dünyayı gezdiğini ancak, en güzel ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “32 yıllık bir profesyonel rehber olarak kariyerim boyunca 134 ülke, 1500'e yakın şehir gördüm. En çok aldığım iki soru; ‘En sevdiğiniz şehir hangisi?' ve ‘Dünyada en çok yaşamak istediğiniz ülke neresi?' oldu. Bu sorulara cevabım hiç değişmedi; Türkiye ve İstanbul. Dünyada öyle sıra dışı yerlere gidip hayalleri süsleyen öyle coğrafyalar gördüm ki Hepsinde beni etkileyen, tekrar gitmemi sağlayan birçok şey vardı. Fakat uçağın tekrar İstanbul'a indiği o anı özlemediğim tek bir seyahatim olmadı” dedi.

Okuyuculardan yoğun ilgi gören Tonguç, ilk fırsatta tekrar Adana'ya geleceğini söyledi.