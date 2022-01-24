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Yazın alevlerle kışın karla mücadele ediyorlar

Adana’nın kuzey ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal mahallerde yolların kapanması ile birlikte orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarına destek veriyor.

Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal mahallerde yolların kapanması ile birlikte orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarına destek veriyor.


Adana'nın Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde ve mahallelerinde kar ve tipi etkili oluyor. Orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler ilçelerinde kar küreme ve yol açma çalışmalarına destek vererek yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı ulaşıma kapanan yolları açtı.


Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 ilçede tipi ve kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapanan kırsal mahallelerin yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler de ilçelerde 8 iş makinesiyle kar küreme ve yolda kalan araçları kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

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