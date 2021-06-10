Yazın estetik işlemlere talep artıyor

Anıl Arif Olguner, yazın vücuttaki inatçı yağları uzaklaştırmak için en sık başvurulan yöntemlerin başında vücudun farklı bölgelerinde biriken yağların kalıcı olarak giderilmesini sağlayan yağ alma operasyonu liposuction'un geldiğini söyledi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Anıl Arif Olguner, özellikle yaz tatili öncesi pek çok kadın ve erkeğin yüz estetiğinden, vücut şekillendirme yöntemlerine, meme operasyonlarından botoksa kadar birçok estetik uygulamaya yöneldiğini anlatan yaz aylarında tercih edilen estetik işlemler hakkında bilgiler verdi.

Uzun süren ve kısmen hareketsiz geçen kış aylarının bir sonucu olarak vücutta oluşan fazlalıklardan kurtulmak için gerçekleştirilebilecek işlemlere yaz öncesi çok daha fazla talep oluştuğunu söyleyen Dr. Anıl Arif Olguner, “Yazın vücudumuzdaki inatçı yağları uzaklaştırmak için en sık başvurduğumuz yöntemlerin başında liposuction geliyor. Liposuctionı, bir kilo verme yöntemi olmamakla birlikte vücut hatlarını düzeltmek için kullanıyoruz. Üstelik lazer ve ultrasonik liposuction gibi daha hassas yöntemlerle çevre dokulara en az zararı vererek etkili sonuçlar alabiliyoruz. Kadınlarda karın, basen, uyluk bölgesi, erkeklerde ise karın ve meme bölgesi en çok işlem yaptığımız yerlerin başında geliyor. Özellikle erkeklerde meme büyümesi (Jinekomasti), hastaların yaz aylarını adeta kabusa çeviriyor. Ancak bu hastaların da büyük çoğunluğunu liposuction ile tedavi edilebiliyoruz” diye konuştu.

Meme sorunları için cerrahi çözümler

Yine yaz aylarında kadınlarda meme büyüklüğü ile ilgili başvurularda belirgin bir artış yaşandığını kaydeden Dr. Anıl Arif Olguner, “Büyük ve sarkık meme, hasta için hem görsel hem de ciltte pişik gibi sorunlara neden olabiliyor. Bu durumda meme küçültme yöntemiyle söz konusu problemin üstesinden gelmek mümkün. Meme küçüklüğü şikâyeti olan hastalarda ise silikon ile meme büyütme ameliyatı, annelik sonrası sarkma meydana gelenlerde de meme dikleştirme ameliyatları ile sorunu giderebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Küçük dokunuşlar yaza hazırlıyor

Küçük cerrahi işlemlerin ise popülaritesini esasen yaz ya da kış, her zaman koruduğunu ifade eden Dr. Anıl Arif Olguner, “Güneş, sıvı kaybı, hormonal değişiklikler, sürekli gözleri kısma gibi faktörler hem ince kırışıklıklara hem de olduğumuzdan yorgun ve soluk görünmemize neden olur. Buna karşı botulinum toksini, hyalüronik asit dolgular, çapraz bağlı olmayan hyalüronik asit bazlı bileşenler ve vitamin-aminoasit-peptid-mineral içerikli mezoterapi ajanları ile cildin canlanmasıyla beraber yaza çok daha ışıltılı ve tazelenmiş olarak girmek mümkün. Ancak unutulmamalıdır ki bunlar sonuçta tıbbi işlemlerdir ve anatomi bilgisi gerektirir” dedi.

Olguner, merdiven altı uygulamalar konusunda uyararak, güvenilir merkezlerde ilgili branş hekimlerine başvurmanın çok daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlayacağını kaydetti.