Yazın vajinal enfeksiyonlardan korunmak için 5 öneri

Sevgi Sarı Demir, keyifle geçmesi beklenen yaz tatilinde özellikle kadınların kimi zaman beklenmeyen vajinal sorunlar yaşayabildiğini belirterek korunmak için önerilerde bulundu.

Dr. Sevgi Sarı Demir, sıcak havalarda ve nemli ortamda mantar ve bakterilerin kolaylıkla üreyebildiğinden, kadınların deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isterken vajinal enfeksiyonlara karşı daha açık hale geldiğini söyledi. Dr. Demir, “Vajinadaki doğal bakterilerin dengesinin korunması çok önemlidir. Bu faydalı bakteriler zararlı mikropların ve mantarların üremesini engellerler. Bundan dolayı özellikle havuz ve denizden sonra ıslak mayo ve bikiniyle kalmak kadınlar için yüksek risk oluşturur” dedi.

Dr. Demir, kadınların çoğunda rastlanan vajinal enfeksiyonların, koku, yanma, kaşıntı ve akıntı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade ederek bu sorundan korunmanın yollarını anlattı.

Islak mayo ve bikini ile kalmayın

Islak mayo ve bikini ile uzun zaman geçirmek kadınlarda vajina florasını etkileyerek en başta mantar olmak üzere vajinal enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonuna sebep olabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca ıslak mayo ve bikiniyle kalmamaya çalışın. Havuzdan veya denizden çıkar çıkmaz kurulanarak mayo veya bikini altınızı değiştirmeye özen gösterin.

Aşırı temizlik enfeksiyon sebebi

Sık temizleme, genital bölgede bulunan yararlı bakterilerin sayısını azaltırken dengeyi de bozabilir. Bu nedenle sanılanın aksine, sürekli ve aşırı genital bölge temizliği yapmak fayda yerine vajinal enfeksiyon riskinin artmasına neden olur. Özellikle normal sabunlarla genital temizlik yapmak vajinal pH değerini iyice bozarak akıntıyı daha da artırabilir. İntim temizleyiciler de çok sık kullanılması durumunda vajinal pH'ı olumsuz yönde etkileyip enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle sadece su ile gerektiği kadar temizlik yapmak en doğru olanıdır.

Pamuklu çamaşır giyin

Genital bölgeyi kuru ve temiz tutmak, günlük iç çamaşırı değiştirmek enfeksiyondan korunmada önemlidir. Sentetik iç çamaşırları ve sürekli çok dar pantolonlar giymek genital bölgenin hava almasını engelleyerek nemli kalmasına yol açacağından enfeksiyon riskini artırır. Bu nedenle pamuklu iç çamaşırı giymeye ve sık sık çamaşır değiştirmeye dikkat edin, çok dar pantolon giymekten kaçının.

Ped değişimini ihmal etmeyin

Regl dönemlerinizde pedinizi sık aralıklarla değiştirmeye özen gösterin. Kanama yoğunluğu ile bakteri üreme hızı artacağından uzun süre aynı ped ile kalmak enfeksiyon oluşumunu ve hızını arttırabilir. Eğer tampon kullanıyorsanız, âdet döneminde tampon değişiminin dört saatte bir yapılması enfeksiyon oluşumun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.

Antibiyotikten kullanıyorsanız probiyotik tüketin

Antibiyotik veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar vajinadaki faydalı bakterilere zarar verebilir, başta mantar olmak üzere vajinal enfeksiyon riskini artırabilir. Bir nedenle, bu gibi ilaçlar almanız gerekiyorsa, ardından evde yapılmış yoğurt, turşu gibi probiyotik besinler tüketmeye önem verin. Bu tarz gıdalar vücuttaki flora denilen doğal ortamın korunmasına katkı sağlarlar.