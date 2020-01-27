Yeğenlerine sokak ortasında kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Adana'da bir kişi sokak ortasında iki yeğenini tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi 79112 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki Emrah K. henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında yeğenleri olan O.K. (14) ile Y.K. (17)'ya tabancayla defalarca ateş açtı. Emrah K. yeğenlerini yaraladıktan sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Kardeş olan O.K ile Y.K. amcalarının açtığı ateş sonrasında bacaklarından yaralandı. Yaralılar akrabaları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanedeki tedavilerinin ardından yaralı iki kardeş Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 15 adet boş kovan buldu. Olayı gerçekleştiren Emrah K.'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.