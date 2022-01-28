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Yem bulamayan güvercinleri köylüler besledi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar ve soğuk nedeniyle yem bulamayan güvercinleri köylüler besledi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar ve soğuk nedeniyle yem bulamayan güvercinleri köylüler besledi.


Tufanbeyli ilçesinde geçtiğimiz haftalarda iki gün boyunca süren aşırı kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar insanları olduğu gibi hayvanları da olumsuz etkiledi.


Kar ve soğuk nedeniyle yem bulamayan güvercinlerin imdadına ise köylüler yetişti. Köylüler gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzeri iki kez güvercinlere yem veriyor. Köylülerin yardımı sayesinde güvercinler soğuk ve karlı havada hayatta kalmayı başardı.


Köylüler soğuk havada yem bulamayan güvercinleri hep birlikte beslediklerini söyledi.

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