Yeni Adana Stadyumu'nda koltuk montajı tamamlandı

Adana'da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı tamamlandı. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumda sona gelindi. 102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

Stadyumda işçiler geçen aylarda hibrit çim serimini tamamlayıp mavi-lacivert ve turuncu-beyaz renklerinde alevli koltukların montajını da bitirdi. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Öte yandan, futbolcuların giriş ve çıkış yapacağı tünelin üzeri de Adanaspor ve Adana Demirspor'un renklerine boyandı. Drone ile de görüntülenen stadyumda hibrit çimin ise belirli aralıklarla sulandığı görüldü.