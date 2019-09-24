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Yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü

Adanaspor’un, Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.

Adanaspor'un, Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi Adanaspor taraftarı yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü.


Adanaspor sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Şahin Ava'nın isteğini kırmayan Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'ün talimat vermesiyle 17 Eylül'de doğan bebeğin göbek bağı Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gömüldü.


Oğlunun büyüdüğünde futbolcu olmasını isteyen ve yıllarca bunun hayalini kuran Ali Şahin Ava, hayalini gerçekleştirdiği için Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'e teşekkür etti.

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