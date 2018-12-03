Yeni: "Engelleri kaldırıyoruz"

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, AK Parti Hükümeti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana, çıkardığı yasaların yanı sıra attığı adımlarla engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırdığını söyledi.

Yeni, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, AK Parti Hükümeti'nin engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık yaptığını belirtti. Engellerin kaldırılması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Başkan Fikret Yeni, “Mensubu olduğumuz partimizin engellilere vermiş olduğu değerin farkındayız. Türkiye de bunun farkında. 2005 yılına kadar engellilerin sosyal ve toplumsal haklarını düzenleyen herhangi bir yasal düzenleme yoktu. Hamdolsun ki, mensubu olduğumuz AK Parti, 2005 yılında çıkarmış olduğu engelliler kanunuyla kendilerine ihtiyaçları olan hakları verdi. Hükümetimiz, yapılması gereken her şeyi yapmaktadır. Maalesef engelli kardeşlerimizi özürlü denen süreçten geçtik. 1992-1993 yıllarında Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Miller kararıyla kabul edilirken, birçok Avrupa ülkesinde buna ilişkin yasal düzenleme yapılırken ülkemiz maalesef bu konuda bir şey yapmadı. Ama 2002 yılında AK Parti hükümete gelince engelli kardeşlerimiz için olması gereken ne varsa yapmaya başladı. Ve yapmaya da devam etmektedir. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve kıymetli ailelerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.