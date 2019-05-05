Yeni evli kadın evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Adana'da 2 yıl önce resmi nikah olmadan evlenen ve bir çocuğu bulunan 19 yaşındaki kadın tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeliha T. (19) resmi nikah olmadan 2 yıl önce Yunus B. (24) ile evlendi. Çiftin bir çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre bugün öğleden sonra Yunus B., evine geldiğinde eşini tabanca ile kasığından vurulmuş halde buldu. Yunus B., hemen ambulans çağırdı. Ambulans gelene kadar Yunus B. ve komşuları genç kadına tampon yaptı. Genç kadın ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kadının ilk ifadesinde kocasıyla problemleri olduğu için kendisini tabanca ile vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Bunun üzerine koca ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis evde de inceleme başlattı. Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.