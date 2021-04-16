Yeni icra daireleri yeni adliye sarayında hizmete açıldı

İcra dairelerinin kapasitesinin arttırılması amacıyla Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında oluşturulan yeni icra modeli, Adana Adliyesi'nde hayata geçirildi. Bu kapsamda kurulan Adana Genel İcra Dairesi, Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Adana Banka Alacakları İcra Dairesi, Adana Abonelik Sözleşmeleri İcra Daireleri törenle açıldı.

Adana Yeni Adalet Sarayı'nda yeni icra modeli uygulamasının açılış programı, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Musa Ünel, Mustafa Tarsuslu, Atilla Rahimi, Adana Adalet Komisyonu Üyesi Şükrü Nalbant, Cumhuriyet savcıları, hakimler, icra müdür ve yardımcıları, icra katipleri ve adliye personellerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Adana Genel İcra Dairesi, Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Adana Banka Alacakları İcra Dairesi ve Adana Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi, Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir'de bulunan Yeni Adana Adalet Sarayı'nda 16.04.2021 tarihinden itibaren faaliyete başlarken diğer icra birimleri en kısa sürede Yeni Adalet Sarayına taşınacağı bildirildi.