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Yeni işe başladığı iş yerinde intihar etti

Adana’nın Kozan ilçesinde bir genç yeni işe başladığı iş yerinde kendini asarak intihar etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir genç yeni işe başladığı iş yerinde kendini asarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, üç gün önce tostçu yanında işe başladığı öğrenilen Sefa Dönmez (22), akşam saatlerinde iş yerinde kimsenin olmadığı bir vakit kendini asarak intihar etti. İş yeri sahipleri akşam saatlerinde iş yerine geldiklerinde personelleri olduğu öğrenilen Dönmez'i kendini asmış vaziyette bulunca hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık personelleri, Dönmez'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Sefa Dönmez burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili iş yeri sahiplerinin ifadelerine başvururken, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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