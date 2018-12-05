Yeni Nesil Gazetecilere sertifikaları verildi

Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu Adana İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı kapsamında kursa katılan 24 öğrenciye sertifika verildi.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin de desteklediği, dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği konusunda, nitelikli insan kaynağı oluşturmak, yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla 12 Kasım'da Çukurova Kalkınma Ajansı eğitim salonunda başlayan Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı sona erdi.

Medya sektöründe çalışmak isteyenlerin haber yazım teknikleri, etkili iletişim kurma, dijital habercilik, fotoğraf ve kamera kullanım teknikleri gibi çeşitli konularda katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen program kapsamında 24 katılımcıya 90 saat boyunca eğitim verildi.

Adana Basın İlan Kurumu İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, değişen ve gelişen basın sektöründe çalıştırılmak üzere İş-Kur ile birlikte program hazırladıklarını belirterek, "3 hafta boyunca hem mesleğin içinden gelen hem de akademisyenlerin desteğiyle basın sektöründe yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler verildi. Program kapsamında katılımcılar medya tarihi, istihbarat haberciliği, kültür sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, röportaj teknikleri, ajans haberciliği, haber fotoğrafçılığı, basın hukuku, görsel habercilik, spor muhabirliği, televizyon spikerliği, dijital habercilik, medya ve etik, haber toplama ve yazma konularında da eğitim aldı" dedi.

Adana İş-Kur İl Müdürü Ahmet Karaveli ise Basın İlan Kurumu ile birlikte geleceğin gazetecilerinin hem yetiştirilmesi hem de istihdam sağlanması amacıyla program düzenlendiğini ve 24 genç gazeteci adayının sertifika almaya hak kazandığını kaydetti.

Basın İlan Kurumu İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam, Türkiye genelinde Adana'da başlatılan ve 3 haftanın ardından biten yeni nesil gazetecilik eğitimi ve bu gazetecilerin istihdamı programının diğer illerde de başladığını kaydetti.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu ise gazeteci adaylarının sahada çalışan gazetecilerden ve akademisyenlerden eğitim alması ve bu eğitim sonunda da istihdam ediliyor olmalarının çok önemli bir adım olduğunu, bir yıl önce bu programın temelleri atıldığında bir hayal olduğunu ancak şimdi gerçeğe dönüştürüldüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından 24 kursiyer sertifikasını aldı. Bu aşamadan sonra kursa katılan 24 gazeteci Adana'daki yerel ve ulusal basında 9 ay boyunca İş-Kur'un desteğiyle istihdam edilecek.