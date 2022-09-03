Yeni neslin yolunu Kızılay aydınlatıyor

“Nerde bir ihtiyaç olsa Kızılay orda” sloganıyla hizmetlerini sürdüren Türk Kızılay'ı eğitime destek kampanyası başlattı.

Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'nın duyurduğu kampanya ile geleceğin mirasçısı olan gençlerin eğitim- öğretim yılında ihtiyaç duyacağı araç gereç temin edilecek.

“Eğitime destek vererek yüreklerde Kandil yakalım” sözleriyle iş dünyasına ve sivil toplum kuruluşlarına seslenen Saygılı, “Her şey iyi bir eğitimle başlar. Yetişen nesil, geleceğimizin mirasçısı vatanımızın teminatıdır. Kitaplarını devletin karşıladığı öğrencilerimizin tek ihtiyacı kitap değil. Kaşem, defter, çanta, silgi gibi birçok kaleme ihtiyaç duyan öğrendiklerimize destek olmak İçin kolları sıvadık. Gün birlik günüdür, gün birbirimize destek olma günüdür. Öğrencilere, gençlere yapılan yatırım en büyük en önemli yatırımdır” dedi.

Kırtasiye malzemelerinin ailelerin bütçesine büyük bir yük olduğunu, öğrencilerin de en önemli ihtiyaçlarından olduğunu kaydeden Saygılı, “milletimizin iyilik eli olan Kızılay, şimdi öğrencilerimize iyilik olmak, yıllarında ışık olmak İçin yola çıktı. gönüllüol.Org adresine ve Kızılay'ın hesaplarına yapacağınız 250 TL'lik bağışla bir öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Ramazan Saygılı açıklamasında, “Tüm Kızılay dostlarını iyilikle yarışmaya davet ediyorum. Kalem, defter gibi kırtasiye ihtiyaçları bağışı tüm Kızılay şubelerimize yapılabilir” diyerek Kızılay'ın eğitime destek köprüsüne katılma çağrısında bulundu.