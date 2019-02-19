Yeni ve Sözlü: "Bu ülkenin ve memleketin menfaatleri için yola çıktık"

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, bir memlekete hizmet etmek için önce o memlekete sevdalı olmak gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühüyle Cumhur İttifakımızın tüm Belediye Başkan Adayları ile göreve seçilip, ülkemiz ve memleketimiz için çalışacağız'' dedi.

Yeni, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmasını İstiklal, Hurmalı, Akkapı, Yeşilyurt ve Bahçeşehir mahallelerinde sürdürdü. Fikret Yeni'nin, Seyhan'ın tüm sorunlarını gidererek, vizyon projelerle dünyada tanınan bir ilçe olması yolunda yapacağı çalışmaları anlattığı toplantılara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü de katıldı. Vatandaşların Fikret Yeni ve Hüseyin Sözlü'ye olan coşkusu, Cumhur İttifakı'na karşı güvenin çığ gibi büyüdüğünün göstergesi oldu.

Fikret Yeni, konuşmalarında, Cumhur İttifakının önemine değinerek, ‘'Cumhur ittifakı, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı duruşun, Yenikapı ruhunun ve milletimizin iradesinin yansımasıdır'' diye konuştu.

‘'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve kardeş olacağız'' diyerek yola çıkanların asla yenilgiye uğramayacağını vurgulayan Fikret Yeni, bayrağına, ülkesinin bütünlüğüne ve kardeşliğine ne pahasına olursa olsun sahip çıkan bu milletin, gönülleri birleşenleri asla yarı yolda bırakmayacağını dile getirdi.

"Ülkemiz ve memleketimiz için çalışacağız"

Fikret Yeni, bir memlekete hizmet etmek için önce o memlekete sevdalı olmak gerektiğini belirterek, ‘'Biz, bu memleketin taşına toprağına, Anadolu'nun her köşesine, en önemlisi de insanına sevdalıyız. Aziz milletimiz, hizmetlerin en iyisine layık. Memleketimize aşk ile hizmet etmeye, gönülleri kazanmaya geldik. Vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühüyle Cumhur İttifakımızın tüm Belediye Başkan Adayları ile göreve seçilip, ülkemiz ve memleketimiz için çalışacağız. Vatandaşlarımızın coşkusu ve ilgisi de, eminim 31 Mart'ta sandığa yansıyacaktır'' ifadelerini kullandı.

Şer odaklarına karşı vatandaşların duyarlı olduğunu ve itibar etmediğini söyleyen Fikret Yeni, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhur ittifakı, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle devletimizin bekasına ve vatandaşların hayatına kasteden alçaklara karşı duruşun bir iradesi olarak ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, alçak darbe girişiminde, milletimizin önünde yürüdü. O irade ve bütünlük, şimdi de dünyaya örnek olacak şekilde sürüyor. Bu iradede, ben veya biz değil, ülkemiz ve milletimiz bütünlüğü var. O bütünlüğün karşılığını inşallah 31 Mart'ta göreceğiz. Bizler, yani Cumhur İttifakı'nın her bir ferdi olarak kişisel menfaatlerden uzak, herhangi bir guruba çıkar sağlamadan kentimizin kalkınması ve gelişimi için çalışacağız. Cumhur İttifakı, devletin bekası ve güvenin teminatı olduğu gibi, memleket menfaatlerinin de teminatıdır. Bizler kişisel çıkar için değil, bu ülkenin ve memleketin menfaatleri için yola çıktık. Rabbim bizi çıktığımız bu yolda inşallah mahcup etmez. Adana ve Seyhan'ın en güzel yatırımları kazanması için gece gündüz gayret göstereceğiz. Yeni yeni yatırımlarla kazanan biz değil, Adana ve Seyhan olacak.''

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarının, tüm ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da ülke ve memlekete hizmet için el ele, omuz omuza gayret gösterdiğini söyledi. Sözlü, “Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta da CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu şer ittifakı var. Şer ittifakının, hangi hesapların içinde olduklarını vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Bizler, Cumhur İttifakında olduğu gibi belediyecilik hizmetlerimizi tüm Adana genelinde şeffaf ve adaletli bir şekilde sürdüreceğiz. Memleketimizin menfaatleri doğrultusunda hizmetler üreteceğiz'' dedi.