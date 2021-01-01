İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni yıl paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi "derman" ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yeni yıl paketlerini ulaştırdı.

Adana Büyükşehir Belediyesi "derman" ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yeni yıl paketlerini ulaştırdı.


Adana Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentin 40-50 yıldır çözülemeyen altyapı sorunlarını ortadan kaldırırken, bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışının gereği, ihtiyacı olan vatandaşa çeşitli kulvarlarda destek olmayı sürdürüyor.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda gerek Covid-19 salgınından önce, gerek Covid-19 salgını süresince mağdur olan her kesimden insana olanaklar doğrultusunda destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi, son olarak 2021 öncesinde "derman" ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yeni yıl paketleri ulaştırdı.


İçinde 3 çeşit meyve, gofret, meyve suyu, Türk kahvesi, çerez ve mısır bulunan paketler, 31 Aralık 2020 akşamı ihtiyaç sahibi çok sayıda insanın adresine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.