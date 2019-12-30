Yeni yıl sofranız hastalıklara kapı aralamasın

Merve Sehlikoğlu, yılbaşı için bilinçsizce hazırlanan ve tüketilen yiyeceklerin özellikle kronik hastalığı olanlar açısından tehlike oluşturabileceğini belirterek, “Konserve ürünler, soda, ayran, cips, çerez gibi aşırı tuzlu yiyecek ve içeceklerin fazla tüketimi kan basıncında yükselmeye neden olabiliyor. Sonrasında da dolayısıyla kalp krizinden beyin kanamasına dek birçok sağlık sorunu için risk yükseliyor. Bunun yanı sıra diyabet (şeker) hastalarının fazla miktarda karbonhidrat alması kan şekerlerinde aşırı yükselmeye ve hiperglisemiye yol açabiliyor. Ayrıca kontrolsüz tüketimle beraber asitli mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan gastroözofageal reflü hastalığı ise gelecekteki sorunlara kapı aralayabiliyor” dedi.

Bu önerilere kulak verin

Yılbaşı akşamında ana yemeğiniz kırmızı et ise yağlarını iyice temizleyin, fırında veya tencerede pişirin.

Ana yemek olarak tavuğu tercih ettiyseniz derisini tüketmeyin, fırınlayın veya haşlayın.

Sofranızda mutlaka zeytinyağlı sebze yemekleri de olsun. Çünkü bu yiyecekler hem tok tutar hem de az kalori içerir.

Salatalarınızı mayonez veya hazır soslar yerine yoğurt, limon ve baharatlar ile zenginleştirin.

Kuruyemişlerinizi küçük porsiyonlar şeklinde sofraya koyun. Kuruyemişler faydalı olmalarının yanı sıra içerdikleri yağ nedeniyle yüksek kalori deposudurlar.

Şerbetli tatlı ve kremalı pastalara göre daha az kalorili olan ve az yağ içeren sütlü ya da meyveli tatlıları tercih edin.

Soda içecekseniz ve kalp, tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarınız varsa bir şişeden fazlasını tüketmeyin.

Yemekte her zamanki gibi bol miktarda su içmeyi ihmal etmeyin.

Kafein tüketiminizi sınırlandırın. Çünkü kafeinin fazlası vücudunuzun ödem tutmasına neden olur. En fazla 3-4 fincan çay-kahve-bitki çayı tüketmiş olarak geceyi sonlandırmaya özen gösterin.