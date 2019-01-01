Yeni yıla evsiz girdiler

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Atakan ailesi, yeni yılın ilk sabahında evsiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi Kozan Ortaokulu civarında bulunan Bülent Atakan ve Fatma Atakan çifti evlerinde çocukları ile bulunurken sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Tedaş ekipleri ise evin elektrik akımını kesti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Atakan çifti ve çocukları ise yanan evlerinin söndürme çalışmalarını komşularının evinden izlediler.

Yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.