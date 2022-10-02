Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Adaylarını bile çıkaramıyorlar, millet bunlara nasıl güvensin"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Altılı Masa'nın aday bile çıkaramadığını ifade ederek, "Birbirlerine diyet borcu ödeme pazarlığına düşmüş bu yapıdan millet ne bekleyecek Allah aşkına” dedi.

Erbakan, Yüreğir Kültür Merkezi'nde partisinin Adana 2. Olağan İl Kongresine katıldı. Kongrede konuşan Erbakan, Altılı Masa'nın milletin derdine derman olacak bir tane proje açıklamadığını ifade ederek, "Adaylarını bile belirleyip çıkaramıyorlar. Millet bunlara nasıl güvensin. Varsa yoksa parlamenter sistem. Biz bunlardan millete bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz. Bakın en son iki büyük ortak arasında adaylık kavgası çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu adaylığını adete masaya dayattı. Meral Hanım 'Biz noter değiliz' dedi. Daha da ileri gitti, CHP'den emanet milletvekili almalarından kaynaklanan 'diyet borçlarını' Ömer Seyfettin'in 'Diyet' adlı eserindeki ilişkiye benzetti. 'Biz CHP'ye diyet borcumuzu 31 Mart seçimlerinde ödedik' dedi” diye konuştu.

"HDP diyet borcunu hatırlatıyor"

HDP'nin diyet borcunu hatırlattığını söyleyen Erbakan, ”Masaya dışarıdan destek veren ve baskı yapan HDP'nin yetkilileri ikide bir bu diyet borcunu hatırlatıyor. 'Biz destek vermesek siz o koltuklarda oturamazdınız, o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz' diyorlar. Daha bu aşamadayken bu hallere düşmüş, birbirlerine diyet borcu ödeme pazarlığına düşmüş bu yapıdan millet ne bekleyecek Allah aşkına. Bunlar iktidara gelmesi halinde millete ne verebilecek” dedi.

Fatih Erbakan, ”Rabbime hamdolsun ki biz kimseye diyet borcu olmayan bir partiyiz. Milli Görüş'ün bugüne kadar kimseye diyet borcu olmamıştır. Milli Görüş, ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermemiştir” ifadelerini kullandı.

"Hayret ediyorum"

İstanbul Sözleşmesi'nin karı-koca kavramını ortadan kaldırıp yerine partner kavramını getirmeye kalkan bir sözleşme olduğunu ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

”Neden karı-koca demiyorsun da bu sözleşmede partnerler diyorsun, çünkü erkek erkeğe de partner oluyor. Kadın kadına da partner oluyor. Ayrıca partner olması için nikah birlikteliğinin de olmasına gerek yok. Karı koca dersen bu nikah birlikteliğiyle bir araya gelmiş kadın ve erkekten oluşan bir aile demek. Böyle bir aile mefhumunu kabul etmiyor. Allah muhafaza buyursun; bu, Avrupa ülkelerinde bazılarında olduğu gibi kadın kadına, erkek erkeğe evliliklerin altyapısını oluşturmanın bir adımıdır. Bu sinsi sözleşmeyi 'gelir gelmez tekrardan geri getireceğim' diyen bir Altılı Masa. O masada oturan muhafazakar, mütedeyyin tabana sahip olan partilerin durumuna hayret ediyorum. Buna nasıl ses çıkarmıyorsun."

"İşsizliği ortadan kaldıracağız"

Erbakan, iktidara geldiklerinde 4 temel adım atacaklarını vurgulayarak, ”Milli Görüş birinci 40 yılda yıllık 70 milyar dolar kaynak bulmuştu. Biz de yılda 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projelerimizi, hazırlayıp şimdiden kamuoyunun dikkatine arz ettik" dedi. Denk bütçe ve havuz sistemi ile faiz giderlerinin azaltılacağını, kamuda israfın önleneceğini anlatan Erbakan, "Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. 81 ilimize 681 Refah Projesi ile işsizliği ortadan kaldıracağız. Vatandaşın, küçük esnafın, çiftçinin borçlarının faizini biz üstleneceğiz. Haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Gençlerimize kaliteli eğitim, kamuda iş alımlarda mülakatı kaldıracağız. EYT'lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Tek liste ile gidilen seçimde Selahattin Baysal, tekrar Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı seçildi. Program, Erbakan'ın partisine katılan yeni üyelere rozet takmasıyla son buldu.