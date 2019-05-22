Yenilenen ilçe nüfus müdürlükleri Adanalılara hizmet vermeye başladı

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin işlemlerin ‘Üçü bir yerde' uygulamasıyla nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlamasının ardından Adana'da Seyhan ve Çukurova ilçe nüfus müdürlükleri bakım ve onarımdan geçirilerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerinin uluslararası standartlara uygun, vatandaşların sahtecilik ve mükerrerlikten dolayı mağduriyet yaşamamaları için getirilen düzenleme kapsamında ‘Üçü bir yerde' uygulaması tüm hızıyla sürüyor.

Adana'da vatandaşlara daha ferah, kolay hizmet verebilmek için Seyhan ve Çukurova ilçe nüfus müdürlükleri bakım ve onarımdan geçirildi. Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla da Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi ve Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan şeflikler de kapanarak ilçe nüfus müdürlüklerine taşındı.

İşlemlerin daha kolay yürütülmesi için pasaport, ehliyet ve kimlik işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından yoğun mesaiye başlayan il ve ilçe nüfus müdürlükleri de dönüşüm sürecine girdi.

Adana Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, bu süreçte vatandaşların daha rahat bir ortamda hizmet görebilmesi için gerekli tadilat çalışmalarını Adana Valiliği'nin de destekleriyle yaklaşık 2 ayda tamamladıklarını kaydetti.

Randevu sistemi büyük kolaylık sağlıyor

Vatandaşların nüfus cüzdanlarını ve eski sürücü belgelerini yenileriyle değiştirmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de aktaran Erkınay, “Nüfus cüzdanını, kimlik kartıyla değiştirecek vatandaşlarımız, İçişleri Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu 22.50 TL'lik kart ücretini PTT ve tüm bankalardan yatırarak, ‘ALO 199' ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden randevu alıyorlar. Daha sonra bir adet biyometrik fotoğrafla randevu saatlerinde nüfus müdürlüklerimize başvuruyorlar. Burada önemli husus, işlem yapacak vatandaşımızın bizzat kendisinin nüfus müdürlüklerine gelmesi. Çünkü pasaport, ehliyet ve kimlik işlemleri parmak izi alınarak gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

“Aile hekimlerinden alınan sağlık raporları geçerli”

Sürücü belgelerini yenileyecek ya da yeni ehliyet alacak vatandaşların bağlı bulundukları aile hekiminden ‘sürücü belgesi sağlık raporu' almaları gerektiğini belirten Erkınay, daha sonra 13 TL kart bedeli ve 2 TL Polis Vakfı'na bağış makbuzuyla birlikte nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi. İnternette aile hekiminden alınan sağlık raporunun geçersiz sayıldığını, heyet raporu gerektiği gibi sağlıksız bilgilerin yer aldığının altını çizen Erkınay, vatandaşların bu asılsız bilgilere itibar etmemesi gerektiğini dile getirdi.

“Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih 31 Aralık 2020”

Sürücü belgesi yenileme ve yeni kimlik kartlarının alınması için son tarihin 31 Aralık 2020 olduğunu hatırlatan Erkınay, “Şu ana kadar ülke genelinde 10 milyonun üzerinde ehliyet yenilenirken, yıl sonuna kadar da yeni kimlik sayısının 40 milyonu geçeceğini düşünüyoruz. Adana'da ise 604 bin 840 vatandaşımız, yeni kimlik kartını çıkardı. Ayrıca 120 bin 848 sürücü belgesi, 38 bin 437 pasaport yenilemesi gerçekleştirildi. Vatandaşımızın her işi son anda yapma gibi kötü bir alışkanlığı var. Son başvuru tarihine kadar bu işlemleri yaptırmayan vatandaşlarımız daha yüksek ücret ödemek zorunda kalacak” diye konuştu.

Üçü bir yerde uygulamasının vatandaşlara büyük kolaylıklar sağladığını ifade eden Erkınay, vatandaşların da bu yeni uygulamayı memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.