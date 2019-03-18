Yeni'nin, kentsel dönüşümde ‘hakkaniyet' hassasiyeti

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, Seyhan'ın ve Seyhan'da yaşayan hemşehrilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak, hakkaniyetli çözümler üreteceklerini söyledi.

Seçim çalışmalarını 800 binin üzerinde nüfusa sahip Seyhan'ın 96 mahallesini kapsayacak 26 başlık altındaki toplam 108 projesini anlatmayı sürdüren Fikret Yeni, katıldığı televizyon programları ve düzenlenen toplantılarda, kentsel dönüşüm ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Fikret Yeni, ticaret, turizm ve sanayinin kalbinin attığı Seyhan'ın birçok mahallesinde ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüm çalışmalarını, hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceklerini ifade ederek, ‘'Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade, alan bazlı kentsel dönüşüm uygulamaları gerçekleştireceğiz. Artık kültürümüzün bir parçası olmayan, şehirlerimizin siluetini bozan, tarihi dokusunu zedeleyen, geri plana iten dikey yapılaşmadan, ihtiyaç noktaları dışında vazgeçip, yatay yapılaşma noktasında adımlar atacağız'' dedi.

Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceklerini vurgulayan Yeni, ‘'Fiziki dönüşümü, kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir Seyhan inşa edeceğiz'' diye konuştu.

Fikret Yeni, kentsel dönüşümde, Seyhan'da yok denecek kadar az olan yeşil alan konusunda da çok hassas davranacakları ve bu konuda önce Türkiye ortalamasını yakalayıp, daha sonra dünya standartlarına ulaşma hedefinde olacaklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

‘'Biz projelerimizi hazırlarken kentsel dönüşüm ile ilgili özel bir başlık hazırlamadık. Ancak, seçim kampanyamızda bizleri bağrına basan tüm hemşehrilerimize, bu konudaki planlamalarımızı anlatıyoruz. Biz, belediyenin zaten asli görevleri olan konuları proje olarak görmüyoruz. Kaldırım, altyapı, temizlik, çöp toplama gibi, kentsel dönüşüm de yapmamız gereken işlerden birini kapsıyor. Adana'mız da dahil olmak üzere ne yazık ki son dönemde şehirlerimiz beton yığınlarıyla doldu. Adana'da da tabiri caiz ise şehrin ruhu arka plana itilirken, belirli noktalarda ise tamamen yok edildi. Günümüzde şehirler ne yazık ki, kültürümüze, örf ve adetlerimize göre değil, maddiyatı önceliğe alan bir anlayış ile şekilleniyor. Yeni dönemde, bu gidişatın değişmesi noktasında başta anlayış açısından olmak üzere, köklü değişiklikler yapmak zorundayız.''

İnsan öncelikli yaşanabilir şehirler

Fikret Yeni, insan öncelikli yaşanabilir şehirler imar etmek ve var olan kötü yapıları dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, ‘'Bu çalışmaları yaparken, şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bizim kentsel dönüşümde en önemli kırmızı çizgimiz, hak kaybının olmaması. Bu konuda, Seyhanlı kardeşlerimiz çok rahat olsunlar. Ve bilsinler ki; kanunlarımızın verdiği yetkiler dahilinde herkesin hakkını en üst hassasiyetle koruyacak ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızı bu hassasiyetle gerçekleştireceğiz'' dedi.

Fikret yeni, vatandaşların takdiri ve teveccühüyle göreve gelmeleri halinde, Seyhan için yeni bir dönem başlayacağını, bu dönemin de, sosyal yönü güçlü, her kesime hitap eden, şehirleşme ve tarihi kültürümüzü canlandırma noktasında önemli bir dönem olacağını sözlerine ekledi.