"Yer Demir Gök Bakır" mozaik sergisi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 2. Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu çerçevesinde açılan sergi 10 gün süreyle açık kalacak.

Sergiyi Altın Koza A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Orhan ile birlikte ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, “İtalyan Sanat Yönetmeni Giulo Menossi ile birlikte sempozyuma İranlı Afsaneh Ashki, Brezilyalı Mari Sangoi, İsrailli Ayelet Sela, ABD'li Meghan Walsh, Avustralyalı Caitlin Hepworth, Türkiye'den Neriman Güzel, Ceren Karabaki, Verena Terun ve Gülşah Dalkılıç, Rusya'dan Elena Kırılova, İtalyan Virginia Zanotti, Arjantinli Guillermina Gmez ve Kolombiyalı Yohana Elorza adlı sanatçılar katıldı. 75. Yıl Sanat Galerisinde 15 günlük çalışmaları sonucunda ortaya çıkardıkları eserler Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesinde sanatseverlerin ve halkımızın beğenisine sunuldu” dedi.

Adanalı Yazar Yaşar Kemal'in “Yer Demir Gök Bakır” adlı romanını sanatçılarının dillerine çevirerek onlara gönderdiklerini ifade eden Göğebakan, “Sanatçılar, buradan okuyup esinlenerek görülen bu eserleri ortaya çıkardılar. Dünyanın en pahalı mozaiklerinin bir kısmını Venedik'ten getirttik, bir kısmını da Türkiye'den temin ettiğimiz mozaiklerle yapılan eserler, şehrin kamusal mirası haline geldi. Türünün eşsiz mozaik eserlerinden oluşan bir koleksiyonun parçası oldu. Gelecek yıl gerçekleştireceğimiz mozaik sempozyumundan çıkacak eserlerle birlikte yaklaşık 50 kadar eseri sürekli izletebileceğimiz bir galeride hizmete sunacağız” diye konuştu.

Gelecek yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu'nun temasının 100. yılına gireceğimiz “Cumhuriyet” olacağını ifade eden Göğebakan, başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere İtalyan Sanat Yönetmeni Giulo Menossi ve tüm sanatçılara, ayrıca emeği geçen herkese teşekkür etti.