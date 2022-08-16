Yer fıstığında hasat zamanı: Kilosu 24 lira

Türkiye'nin en önemli yer fıstığı üretim merkezlerinden Adana'da hasat başladı. Ekim alanları Adana'da geçen yıla göre yüzde 60 azalan yer fıstığının kilogram fiyatıysa 20-24 lira arasında satılıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin dekarda üretilen yer fıstığının 110 bin dekarı Adana'da yetiştiriliyor. Kum bölgesinde dönüme ortalama 500 ile 700 kilogram verim alınan fıstıkta Adana, ülke ihtiyacının önemli bir bölümünü tek başına karşılıyor.

Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde kuma ekili alanda fıstık hasada başlarken, hasat önümüzdeki günlerde ovaya doğru devam edecek.

Geçen sene kent genelinde 270 bin dekarda ekilen fıstığın, kilogram fiyatı istenilen seviyede olmayınca bu sene ekim alanları yüzde 60 azaldı.

Hal böyle olunca da yer fıstığının kilogram fiyatı tarlada 20-24 lira arasında satılıyor.

“Geçen sene zarar ettirdi”

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Akın Doğan, geçen sene çiftçilerin yer fıstığından zarar ettiğini söyledi. Doğan, “Adana ilimizde fıstık üretimi geçen yıl 270 bin dönüm alandaydı. Bu sene ise fıstıkta yüzde 60 oranında azalma var. Geçen yıl fıstık fiyatları 6-8 lira arasında olduğu için çiftçilerimiz zarar etti ve bu sene fıstık ekiminden uzaklaştı” dedi.

“Dönüme maliyeti 8 bin TL”

Dönüm başına 400 kilogramın altında verim alınması halinde çiftçinin zarar edeceğini söyleyen Doğan, “Bu yılda fıstığın kilogram fiyatı şuanda 20-24 lira arasında satılmakta. Bu yıl, fıstığın bir dönüme maliyeti 8 bin lira. Çiftçimiz en az 400 kilogram ürün aldığında maliyetini kurtaracak. 500-700 kilogram üzerinde verim bekleniyor. Dönüme 400 kilogramın üzerinde alınan verim çiftçiyi memnun eder” diye konuştu.

“En az 50 kuruş destek verilsin”

Yer fıstığının da desteklenmesi gerektiğini belirten Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Nasıl ki Karadeniz bölgesinde fındığa, çaya destek veriliyorsa biz Adana bölgesinde de fıstığa destek verilmesini bekliyoruz. En az 50 kuruş destek verilirse ekim alanları da artar” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Savaş Ağırbaş ise bu sene yer fıstığı veriminin iyi olduğunu kaydederek, “Buradaki verim zayıf gibi ama diğer arazilerde inşallah iyi verim bekliyoruz. Fiyatta 23-24 lira diyorlar ama çiftçiler fiyattan pek memnun gibi değil şuanda” dedi.