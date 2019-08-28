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Yerde sürükledikleri gencin çantasını ve cep telefonunu çaldılar

Adana’da bir genci sürükleyip cep telefonunu ve çantasını çalıp kaçtıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı.

Adana'da bir genci sürükleyip cep telefonunu ve çantasını çalıp kaçtıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi yürüyüş yolunda meydana geldi. İddiaya göre; yaralama, mala zarar verme, tehdit, güveni kötüye kullanma ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan Emre A. ve Emrah Y., sabah saatlerinde yürüyüş yapan Burak K. ile karşılaştı. Burak K.'den önce sigara isteyen 2 şahıs daha sonra genç adamın elinde bulunan cep telefonu ve çantasını almak istedi.


Çıkan arbedede Burak K. yere düşerken, Emre A. ve Emrah Y., genci sürükleyerek telefon ve içinde kredi kartı bulunan çantayı alarak kaçtılar.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Burak K.'nin şikayeti üzerine harekete geçti. Verilen eşkaller doğrultusunda zanlılar Pınar Mahallesi'nde yakalandı. Burak K.,tarafından teşhis edilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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