Yere yatırdıkları adamın parasını gasp eden 3 zanlı tutuklandı

Adana'da bir şahsın bin 100 lirasını gasp ettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 Aralık günü Hıdır Ortaç (55) akşam evine giderken yanına gelen zanlılar para istedi. Ortaç para vermeyince 3 şahıs Ortaç'ı yere yatırıp içinde bin 100 lira olan cüzdanı alıp kaçtı. Ortaç hemen polisi arayarak haber verdi. Olay yerine gelin Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri Ortaç'tan eşkalleri alıp zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede eşkale uyan Muhammet Emin B. (22), Mustafa A. (19) ve Kerem E.'yi (18) kovalama sonrasında yakaladı. Zanlılar suçu bir birine attı. İki zanlı cüzdanı çöpte bulduğunu içindeki parayı da Ortaç'a verdiklerini cüzdanı Muhammet Emin B.'nin gasp ettiğini öne sürdü.

Muhammet Emin B. de suçlamaları kabul etmeyip gaspı diğer zanlıların yaptığını ileri sürdü. Zanlıların üzerinden gasp edilen 200 lira çıktı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan 3 zanlı da tutuklandı.