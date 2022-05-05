Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Yerköprü Piknik Alanı ve Çakıt Çayı'nda temizlik yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü, Çakıt Çayı'nın piknik alanıyla kesiştiği yerde biriken plastik atık, poşet, cam atık ve çeşitli çöpleri topladı.

Yapılan çalışmayla bölgenin temiz kalması sağlanırken, atıkların akıntı yoluyla başka noktalara ve sulara karışması da önleniyor.