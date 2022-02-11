Yerli levrek üretiliyor... Akyatan Lagününden anaç levrekler toplandı

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü dalyanında "Yerli Levrek Islahı" projesi kapsamında anaç levrek toplandı. Levrekler TAGEM'e bağlı Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Araştırma ve Eğitim Enstitüsü kuluçkahanelerinde yumurtlatılıp ihtiyaç duyulan bölgelere popülasyonu arttırmak için dağıtılacak.

Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde, hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyen, az yem tüketen yeni levrek türü geliştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında ‘Yerli Levrek Islahı' projesi onaylandı.

Uzun yıllar sürmesi beklenen proje kapsamında araştırma görevlileri, Türkiye'nin dört bir yanındaki lagünlerden anaç levrek toplamaya başladı. Ana bölge olarak da Adana Akyatan ve Antalya Beymelek lagünleri seçildi.

Dalyandan alınan levrek anaçları havuzlarda yüksek proteinli yemlerle besleniyor. Ardından anaçlardan yumurta alınıyor ve yumurtalar, kuluçkahanelerde larvaya dönüştürülerek, üretim havuzlarına alınıyor.

Üretim boyunca bilimsel çalışma sürüyor

Burada özel olarak hazırlanan canlı yemler (algler) ve toz yemlerle beslenerek, büyüyen larvalar, yavruya dönüşüyor. Büyüyen yavrular sürekli olarak havuzlardan alınarak boylama yapılıyor. Boylarına göre havuzlarda yeniden bir araya getirilerek, beslenmeye devam ediyor. Levrek yavruları 100-120 gün içinde 0,5 grama ulaşıyor. Bu süreçte havuzlar ve üretim bölümleri sürekli olarak hijyen tutuluyor.

Üretim boyunca bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yavru balık hastalıkları ve beslenme konularında sürekli olarak araştırma yapılıyor. Yem geliştirme, araştırma konularında bilimsel ve Ar-Ge çalışmaları yapılıyor.

“Doğal lagünden, anaç levrek temin ediyoruz”

Akyatan Lagünü dalyanından 150 anaç levrek toplayan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Teknik Koordinatörü Onur Beştepe, “Yerli Levrek Islahı projemizde yeni hatlar oluşturmak için anaç levrek temini yapıyoruz. Türkiye'nin diğer lagünlerinden de anaç teminleri yapılacak. Burada elde ettiğimiz anaç levrekleri enstitümüz bünyesinde bulunan kuluçkahanemize götüreceğiz” diye konuştu.

Akyatan Lagünündeki balıkların doğal ortamda yetiştiğini belirten Beştepe, “Balıkların kalitesi güzel. Akyatan Lagününün olmasının sebebi doğallığı bozulmamış bir lagünden balık temini yapmaktı. Burada yetiştiricilik daha az seviyede ve biz o nedenle bu lagünü tercih ettik” ifadelerini kullandı.