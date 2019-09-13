Yerli pamuk ithal pamuğun önüne geçemiyor

Adana'da ‘beyaz altın' olarak adlandırılan pamukta hasat başladı. 270 bin dönüm alanda ekilen pamuktan 250 bin ton rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Ekim alanları artmasına rağmen üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 60'larda kaldı. Yüzde 40'lık fark ithalat ile karşılanmakta. Şuanda ülkemize ucuz fiyatlarla pamuk girmekte” dedi.

Çiftçiler tarafından 'beyaz altın' olarak adlandırılan ve tekstil, kozmetik, gıda ile yem sektöründe kullanılan pamukta hasat başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Karataş ilçesinde yapılan hasatla ilgi İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Çukurova denilince akla ilk gelen ürünün pamuk olduğunu belirten Doğan, "Pamuğun yüzde 100'ü açıldığında pamuk hasadına başlanılır. Türkiye'de Çukurova'nın, Güneydoğu Anadolu'nun ve Ege'nin önemli ürünlerinden birisidir pamuk. Beyaz altın denilen pamukta 2018'de fiyatların düşmesinden sonra can çekişiyor. 80 kuruşluk verilen destek girdilerin yüksek olmasından dolayı yetmiyor. Desteğin 1 lira 25 kuruş olmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üreticilerimize prim desteği verilmeli”

Pamuğun tarımsal verilerinden bahseden Doğan, “Ülkemizde 5,2 milyon dekar alanda 2,6 milyon ton pamuk üretimi gerçekleştirilmekte. Son 2 yılda ekim alanları artmasına rağmen üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 60'larda kaldı. Ne yazık ki, yüzde 40'lık fark ithalat ile karşılanmakta. Aslında üreticilerimize prim desteği verilse, üreticilerimiz aldığı ürünü tam olarak gösterse ve 500 kilogram kota uygulaması kalkarsa iyi olur” diye konuştu.

“İthal pamuk fiyatı ucuz"

İthal pamuğun yerli pamuğun önüne geçtiğini söyleyen Doğan, şöyle devam etti; "Şuanda ithal pamuk fiyatı ucuz olduğu için ve pamukta gümrük vergilerini arttıramadığımız için ülkemize ucuz fiyatlarla pamuk girmekte. Çünkü pamuk fiyatları iç piyasadan doğrudan etkilenmekte. Buda çiftçimizin zararına. Adana'da ortalama 270 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılırken, 2018'de 450-500 bin dönüme yükseldi. Bu yıl da pamukta 450 bin dekarlık ekim var, pamuk hasadı da yeni başladı. Şu anki tahminlerimize göre 250-270 bin ton pamuk üretimi beklemekteyiz. Pamuk fiyatları geçen yıl 4,5 lirayı bulmuştu, hasadın sonuna doğru 3 lira civarındaydı. Pamukta kilogram başına prim desteği halen açıklanmadı. Bunun biran önce açıklanmasını bekliyoruz.”