Adana'da bir firma yerli ve milli vida ovalama makinesi üretti. Firma, 25 bin dolara ithal edilen makineyi 13 bin dolara mal etti. Çin, Tayvan ve İtalya'dan dünyaya satılan makine artık Türkiye'den de satılarak ithalatın önüne geçilecek.

Uzun yıllardır merkez Seyhan ilçesinde bulunan Metal Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir firma, vidaların ucunu açan makinenin arızalanması üzerine aynı makineyi üretmeyi düşündü. Firma sahibi Cabbar Avcı, AR-GE çalışmalarının ardından aynı makineyi daha ucuza mal edebileceğini ve yurt dışında satılanlardan daha hızlı çalıştırabileceğini belirledi.

Bunun üzerine Avcı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) 257 bin TL geri ödemesiz, 68 bin TL'de geri ödemeli destek alarak yerli ve milli vida ovalama makinesi üretimine başladı. Makineyi üretim aşamasında ise Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren başka bir firma makineye talip olup, 11 adet de sipariş verdi.

Yaklaşık 1 yıl içerisinde firma toplam 11 makineyi üretti ve sattı. Normalde Çin, Tayvan ve İtalya'dan tanesi 25-30 bin dolardan satılan makine artık Türkiye'den de üretilip satılıyor. Yurt dışında üretilen makineler dakikada 200-250 vidanın uçunu açarken yerli makine dakikada 600-700 vida ucu açıyor.

“Makineleri yerlileştirdik, millileştirdik”

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Cabbar Avcı, makinenin yazılımından, kullanılan bütün parçalarına kadar her şeyin yerli ve milli olduğunu belirterek, “KOSGEB'in vermiş olduğu AR-GE desteğini ve kendi imkanlarımızı kullanarak vida ovalama makinesi ürettik. Normalde Tayvan, Çin veya İtalya'dan gelen makineleri yerlileştirdik, millileştirdik. Bunun yanında da servo motor ve ciddi bir yazılım yaparak makineyi CNC haline getirdik. İleride perçin ve diğer makinelerle organize çalışabilecek şekilde yazılımını yaptık” diye konuştu.

“Her bir makineden 10-15 bin dolar kârımız oldu”

Yerli ve milli vida ovalama makinesinin dakikada 600-700 vidanın ucunu açtığını kaydeden Avcı, “Normal şartlarda yurt dışından gelen makineler dakikada 200-250 adeti zorlarken bizim makinemiz dakikada 600-700 adet vida ucu açıyor. Normal şartlarda 20-25 bin dolara alınıyordu bu makine. Bizim maliyetlerimiz 13-15 bin dolar arasında oldu. En az her bir makineden 10-15 bin dolar kârımız oldu. Bu sadece makine fiyatı, gümrük vergileri, yol ve nakliyeyi saymıyorum. Fiyat farkı yanı sıra bizim makinemiz 2 buçuk katı kadar daha hızlı üretim yapıyor. Bunların dışında yeni makineye bazı özellikler ekledik. Soğutma sıvısıyla kesme sıvısının birbirine karışmasını engelledik. Daha birçok iyileştirmeler yaptık. Bu da kullanıcı firmaya artı ve tasarruflar sağlayacak” ifadelerini kullandı.