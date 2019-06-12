Yeşilay Danışmalık Merkezi Adana'da açıldı

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) başta Adana olmak üzere ülke genelinde 26 noktada faaliyetlerine başladığını söyledi.

Aslanbaba, bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için alkol ve madde ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olduklarını belirterek, “Halkımızın bağımlılık konusunda koruyucu, önleyici faaliyetlerin yanı sıra alkol ve madde ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmalarına yardımcı olacak Yeşilay Danışmanlık Merkezi başta şehrimiz Adana olmak üzere ülke genelinde 26 noktada faaliyetlerine başlamıştır” dedi.

Danışanları Adana'daki Yeşilay Danışmalık Merkezine kabul etmeye başladıklarını belirten Aslanbaba, “YEDAM‘a 444 79 75 nolu telefon numarası ve yedam.org.tr internet sitesiyle Türkiye'nin her noktasından ulaşabilirsiniz. Bağımlılık konusunda merkezimize gelen vatandaşlarımıza ücretsiz ve ayaktan danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu merkezlerde alkol-madde kullanan kişinin bağımlılık düzeyini saptıyoruz. Alkol-madde kullanımını bırakması konusunda yardımcı oluyoruz. Tekrar kullanmaya başlamaması için yöntemler öğretiyoruz. Eşlik eden ruhsal sorunlar varsa bunların düzelmesi için psikolojik destek veriyoruz. Nasıl davranmaları konusunda aileleri bilgilendiriyoruz Danışanlarımızı evlerinde ziyaret edip, gidişatı takip ediyoruz” diye konuştu.

Yeşilay'ı meyveler vermeye çalışan bir ağaç olarak tanımlayan Mehmet Aslanbaba, “Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.