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Yeşilçam'ı çizgileriyle yaşatıyor

Adanalı Ressam Seval Meray, Yeşilçam’ın sanatçılarını çizgileriyle yaşatıyor.

Adanalı Ressam Seval Meray, Yeşilçam'ın sanatçılarını çizgileriyle yaşatıyor.


Evinin her köşesinde Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerini fırçalarıyla yaşatmaya çalışan Meray, Adana Uluslararası Film Festivali için hazırladığı tablolarını şimdilik evinde sergiliyor. Meray, ”2016 yılında başladığım ve sinema konulu Adana Uluslararası Film Festivali'nde sergilemek istediğim tabloları şimdi evimin duvarlarında sergiliyorum. Atatürk'ün yolundan ayrılmayan Tarık Akan, 10 Kasım'da doğan Kemal Sunal, unutulmayacak karakter Münir Özkul, sanat güneşimiz Zeki Müren, Türkan Şoray, Ediz Hun ile diğer sanatçılarımızın ve klasikleşmiş filmlerindeki sahnelerini konu alan resimleri çiziyorum” dedi.

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