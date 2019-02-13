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Yeşiloba kapalı semt pazarına kavuştu

Seyhan Belediyesi tarafından Yeşiloba Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kapalı semt pazarının açılış töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, hizmette ayrımcılığı asla yapmayacaklarını ifade etti.

Seyhan Belediyesi tarafından Yeşiloba Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı semt pazarının açılış töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, hizmette ayrımcılığı asla yapmayacaklarını ifade etti.


Seyhan Belediyesi tarafından Yeşiloba Mahallesi'nde yaptırılan kapalı semt pazarının açılışı yapıldı. 3 bin 715 metrekare alan üzerine kurulu pazar yerinin yanı sıra 190 metrekare zabıta odası, 4 eğitim salonu, 200 metrekarelik Seymer ofisinin bulunduğu tesisin açılışında konuşan Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Seyhan ile Zeydan Karalar isminin etle kemik gibi olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne gitse bile hizmette ayrımcılık yapılmayacağını, güçlerinin yettiğince halka hizmet için çalışacaklarını kaydetti.


Tesisin açılış törenine katılan CHP'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay da Seyhan'da başlayan hizmetlerin tüm Adana'ya yayılacağını dile getirdi.


Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.

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