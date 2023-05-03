Yeşiloba Oto Galericiler Köprüsü açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yeşiloba Oto Galericiler Sitesi Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde inşa edilen Yeşiloba Oto Galericiler Sitesi Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirildi. Köprünün açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, milletvekilleri, milletvekili adayları, muhtarlar, Yeşiloba Oto Galericiler Sitesi esnafı ile Yeşiloba halkı katıldı.

Güzel ve yararlı bir hizmetin açılışını yaptıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Buradaki köprü dar ve sıkıntılıydı, sık sık kazalar oluyordu. Burayı rahatlatan bir körü yapmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Otocenter esnafı ve mahalle halkının önemli bir ihtiyacına cevap verildiğini belirten Başkan Karalar, halka hizmete ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Konuşmasını sürdüren Karalar“Sel, pandemi ve başka birçok sorunla boğuşulan yıllar boyunca bu kadar hizmeti nasıl yaptığımızı merak edenler var. ‘Zeydan Karalar gömü mü buldu?' diyorlar. Parayı iyi kullanmamız, mali disiplinimiz, harama el uzatmadan ahlaklı çalışmamız bizim gömümüz. Halkımız için en iyisini yapmak adına böyle çalışmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.

Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Ali Yaylalı, Otagalericiler Sitesi esnafı ve Yeşiloba sakinleri, bölgeye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Karalar'a teşekkür etti.

Sinanpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen Millet Buluşması'nda da halkla bir araya gelen Başkan Karalar, 8 Mayıs'ta Uğur Mumcu Meydanı'nda, saat 15'te, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halka hitap edeceği mitinge katılım çağrısı yaptı.