Yetişkinlere teknoloji destekli eğitim

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Sarıçam Halk Eğitim Merkezi'nde 50 yaş üstü yetişkinlere eğitim verildi.

Adana'da Sarıçam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 50 yaş üstü yetişkinlere yönelik hazırlanan eğitim programının pilot uygulamasını gerçekleştirdi. Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen “Adult Self-Learning: Supporting Learning Autonomy in a Technology Mediated Environment” adlı proje kapsamında, yetişkinlere yeni beceriler ve yeterlilikler kazandırmak amaçlanıyor.

Eğitim programını tamamlayan katılımcılara, katılım sertifikaları kurum müdürü Alpaslan Akıllı ve Proje Koordinatörü Yeliz Nur Akarçay tarafından verildi. Adana'da gerçekleştirilen ilk toplantıyla başlayan ASL Projesi, Avrupa'nın farklı ülkelerinde yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren üniversite, araştırma merkezi ve sivil toplum kuruluşlarının dahil olduğu 6 ortaklı bir konsorsiyumdan oluşuyor.

Türkiye'den Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İtalya'dan Ecoistituto Del Friuli Venezia Giulia Araştırma Merkezi, Polonya'dan Fundacja Instytut Bada i Innowacji w Edukacji Sivil Toplum Kuruluşu, Letonya'dan Rezeknes Tehnologiju Akademija Üniversitesi ve Yunanistan'dan Three Thirds Society Sivil Toplum Kuruluşu proje ortakları olarak yer alıyor.

31 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanması planlanan ASL projesinde, İtalya'nın Udine şehrinde yapılan 2. Ulusötesi Proje Toplantısından sonra, Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleştirilen 3. toplantıda proje ortakları bir araya gelecek.

Letonya'nın Rezekne şehrinde 28-29 Nisan2022 tarihinde yapılacak olan final toplantısında proje ortakları yeniden bir araya gelerek, ASL Projesi kapsamında düzenlenecek olan uluslararası konferansa katılacak.